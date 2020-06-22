Суд огласит приговор режиссеру Серебренникову 26 июня

21:42
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мещанский районный суд столицы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Рассмотрение дела завершено, суд удаляется на постановление приговора, который будет оглашен 26 июня в 11 часов", – сказала судья Олеся Менделеева.
По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Также гособвинитель попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела.
Он попросил суд избрать меру пресечения в виде четырех лет колонии общего режима для бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, в виде пяти лет – для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.
В качестве дополнительного наказания обвинение попросило оштрафовать Малобродского на 300 тысяч рублей, а Итина и Апфельбаум – на 200 тысяч рублей. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".
Во время судебного процесса адвокат режиссера отмечал, что Серебренников был художественным руководителем без административно-хозяйственных функций, уточнив, что к финансовой деятельности его подзащитный отношения не имел.
Расследование уголовного дела "Седьмой студии" было завершено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело вернули в генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.
Кириллу Серебренникову грозит 6 лет колонии
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