Суд огласит приговор режиссеру Серебренникову 26 июня

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мещанский районный суд столицы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Рассмотрение дела завершено, суд удаляется на постановление приговора, который будет оглашен 26 июня в 11 часов", – сказала судья Олеся Менделеева.

По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Также гособвинитель попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела.

Он попросил суд избрать меру пресечения в виде четырех лет колонии общего режима для бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, в виде пяти лет – для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

В качестве дополнительного наказания обвинение попросило оштрафовать Малобродского на 300 тысяч рублей, а Итина и Апфельбаум – на 200 тысяч рублей. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Во время судебного процесса адвокат режиссера отмечал, что Серебренников был художественным руководителем без административно-хозяйственных функций, уточнив, что к финансовой деятельности его подзащитный отношения не имел.

Расследование уголовного дела "Седьмой студии" было завершено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело вернули в генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

