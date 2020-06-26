Песков не стал комментировать ход дела "Седьмой студии"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать дело "Седьмой студии", сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что Кремль не может давать оценку ситуации во время стадии следствия или приговора. Песков подчеркнул, что никогда подобное не комментировалось в течение процесса и эта ситуация не станет исключением.

"Мы никогда этого не делали, не будем делать этого и сейчас", – сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь заявил, что подобные дела являются поводом для более внимательного анализа расходов денег в учреждениях культуры. Песков также отметил, что дело "Седьмой студии" не вызывает чувства общественного напряжения в Кремле.

Ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. В суде отметили, что он и продюсеры "Седьмой студии" объединились в организованную группировку и похитили часть денежных средств, сформировав для этого преступный план.

В ходе прений сторон, состоявшихся 22 июня, гособвинение запросило лишение свободы Серебренникова сроком на шесть лет с отбыванием их в колонии общего режима. "Седьмую студию" обвиняют в хищении на сумму почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Серебренников не признал вину.

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.