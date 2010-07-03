Названа дата решения по арестованному за госизмену Александру Воробьеву

Кадровое решение по находящемуся под арестом помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву примут 8 июля на оперативном совещании. Об этом заявил ТАСС заместитель полпреда Борис Кириллов.
"Работаем в обычном режиме. С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики", − признался собеседник агентства. "Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя", − подчеркнул Кириллов.
По его словам, утром в понедельник полпред УрФО Николай Цуканов проведет оперативное совещание. Именно тогда будет принято кадровое решение по Воробьеву, которое оформят нормативным актом, уточнил Кириллов.
Накануне Лефортовский районный суд Москвы арестовал помощника полпреда президента РФ в УрФО Александра Воробьева. Его подозревают в госизмене. Дело имеет гриф "секретно". Воробьева доставили в суд сотрудники ФСБ. На заседании он был в маске.
Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан по подозрению в госизмене. В суде он заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Согласно данным на сайте полпредства, Александр Воробьев родился в 1980 году. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, а в 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года Воробьев управлял аппаратом помощника президента РФ Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.
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