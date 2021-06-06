Пожар в частном жилом доме в ТиНАО потушили

Фото: Главное управление МЧС по Москве

Возгорание в частном жилом доме в деревне Саларьево в ТиНАО удалось потушить. Об этом информирует сайт столичного главка МЧС.

"В 02:41 пожар ликвидирован", – рассказали в ведомстве.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в субботу, 5 июня, в 22:53. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате случившегося пострадал один человек, подтвердили в МЧС.

Уточнялось, что огонь охватил трехэтажный жилой дом. По информации спасателей, произошло возгорание деревянных конструкций, перегородки, а также сгораемой отделки на первом и втором этажах.

В свою очередь, в Дептрансе предупреждали, что в районе загоревшегося дома было перекрыто движение транспорта.