Движение перекрыли в районе загоревшегося дома в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение полностью перекрыли в районе загоревшегося дома в деревне Саларьево в ТиНАО. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что возгорание происходит на улице Передельцевской в доме 28.

"Полностью перекрыт проезд по улице Московская в районе пересечения с улицей Адмирала Корнилова", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

По данным МЧС, пожар охватил трехэтажный жилой дом. По информации спасателей, произошло возгорание деревянных конструкций, перегородки, а также сгораемой отделки на первом и втором этажах.

Как отмечал источник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.