Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:22

Самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

происшествия транспорт

15:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лайнер Airbus-320 компании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Москва – Бордо (Франция), успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово после выработки топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

У самолета сработал датчик неисправности шасси. Пострадавших в результате инцидента нет.

Вылет из аэропорта Домодедово был совершен в 10:18 мск, уточняет "Интерфакс". Проблемы у судна возникли на подлете к Чехии. В 14:40 самолет совершил посадку.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после возвращения во Внуково самолета UTair рейса UT705 Москва – Берлин. 4 июня на 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании UTair, направлявшегося из Внукова в Берлин, произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет успешно приземлился.

Читайте также

происшествия транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика