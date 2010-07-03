Самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

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Лайнер Airbus-320 компании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Москва – Бордо (Франция), успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово после выработки топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

У самолета сработал датчик неисправности шасси. Пострадавших в результате инцидента нет.

Вылет из аэропорта Домодедово был совершен в 10:18 мск, уточняет "Интерфакс". Проблемы у судна возникли на подлете к Чехии. В 14:40 самолет совершил посадку.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после возвращения во Внуково самолета UTair рейса UT705 Москва – Берлин. 4 июня на 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании UTair, направлявшегося из Внукова в Берлин, произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет успешно приземлился.

