Три человека погибли в результате авиаударов Израиля по Сане

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В результате авиаударов израильской армии по Сане в Йемене погибли не менее трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения в правительстве правящего из Саны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи.

"Жертвами израильской агрессии на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции стали 3 человека, 38 получили ранения", – рассказал он.

6 мая Армия обороны Израиля призвала всех покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему территории. Спустя время израильские ВВС атаковали воздушную гавань.

В результате ударов аэропорт был полностью разрушен. Также уничтожен основной пассажирский терминал и все технические помещения, передавали СМИ.

По данным журналистов, израильская авиация нанесла удары по минимум 3 электростанциям в столичном регионе. Повреждения привели к отключению электричества в Сане и окрестностях города.