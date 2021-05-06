В перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека – СМИ

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Один офицер полиции и 22 подозреваемых погибли в результате перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1

Также известно, что два пассажира поезда и два сотрудника полиции получили ранения.

Причиной инцидента стала операция правоохранителей по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проводившаяся рано утром в Жакарезинью – в северной зоне бразильского города.

Ранее сообщалось о вооруженном конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. В результате столкновений погибли 33 жителя Киргизии. К настоящему моменту стороны договорились о полном прекращении огня.