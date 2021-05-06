Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

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Москва 24

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Происшествия

16:08

Два человека пострадали из-за сильного ветра в Москве

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человека получили травмы в результате падения деревьев в Москве из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Мужчина пострадал при падении дерева на территории Востряковского кладбища. Женщина получала травму от падения дерева во дворе на Шоссейной улице. Обоих госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в столице сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится до вечера четверга. Из-за непогоды горожанам рекомендовали остаться дома и не гулять в парковых и лесопарковых зонах.

Тех, кто находится на улице при сильных порывах ветра, призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также автомобилистов попросили парковаться вдали от деревьев.

Из-за ураганного ветра городские службы и службы спасения Москвы перевели в режим повышенной готовности. Дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях организовали в парках, зонах отдыха и других общественных местах. Также задействована система СМС-оповещения.

Сильный ветер повалил в Москве два десятка деревьев

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