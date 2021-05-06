В Москве ветер с порывами до 20 м/с сохранится до вечера четверга

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В столице сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится до вечера четверга. Данную информацию распространило главное управление МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 20:00 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды горожанам рекомендовали остаться дома и не гулять в парковых и лесопарковых зонах. Тех, кто находится на улице при сильных порывах ветра, призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также автомобилистов попросили парковаться вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра городские службы и службы спасения Москвы перевели в режим повышенной готовности. Дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях организовали в парках, зонах отдыха и других общественных местах. Также задействована система СМС-оповещения.