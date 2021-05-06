Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за ураганного ветра городские службы и службы спасения Москвы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В связи с непогодой москвичей попросили оставаться дома.

"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома. Во время нахождения на улице призываем быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях организовали в парках, зонах отдыха и других общественных местах. Также задействована система СМС-оповещения.

Ранее столичных водителей призвали не парковаться под деревьями из-за непогоды.

Также специалисты Гидрометцентра объявляли в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действует до 21:00 7 мая.