Синоптик рассказал о потеплении в Москве до конца недели

В Москву возвращается тепло: в ближайшую неделю температура воздуха будет держаться в районе 13–15 градусов. Не исключено, что 11 мая столбики термометров начнут подниматься выше отметки 20 градусов. Рассказываем о погоде до конца недели, а также о том, как лучше встретить майское тепло в Москве.

Долгожданное потепление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что, вполне возможно, сейчас мы провожаем последние холодные дни в текущем месяце.



"В последующие дни температура воздуха не будет опускаться ниже значений, которые мы видим сегодня. Но это не значит, что погода все время будет солнечная или с переменной облачностью. Будут и ветер, и дожди, которые будут влиять на восприятие майского тепла", – заявила специалист.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро 6–7 мая у нас переменная облачность, местами небольшие дожди возможны. Минимальная температура по Москве – 6–8 градусов тепла. Дневная температура составит около 15–16 градусов.

Позднякова отметила, что 6 мая погода также будет довольно ветреной – порывы будут достигать 12–17 метров в секунду. "Поэтому 15 градусов мы не почувствуем. Будет казаться, что на улице холодновато", – заявила специалист.

Уже 8 мая погоду в столице будет определять новый циклон, который принесет свою порцию тепла. Несмотря на то что день будет довольно дождливый, температура воздуха начнет повышаться, отмечает специалист.

"Все последующие дни температура воздуха будет повышаться, и не исключено, что 10 мая она не только вернется в климатическую норму, но даже будет чуть выше. Не исключено, что в дневные часы 10 и 11 мая температура достигнет 20 градусов тепла. Так что сезон холодной погоды, можно сказать, позади", – рассказала специалист.

Не забывать о здоровье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом врачи рекомендуют помнить, что лето еще не наступило. Поэтому вести себя на свежем, пусть даже и теплом, воздухе все еще нужно аккуратно.

Прежде всего врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рекомендовала не спешить раздеваться на солнце. "Мы выбираем одежду только по сезону. Ни в коем случае не стоит раздеваться до купальников. Земля еще очень холодная и сырая, от нее идет холод, организм может очень быстро простыть", – рассказала врач в разговоре с Москвой 24.

Она также рекомендовала не снимать маски даже на свежем воздухе – скажем, во время прогулок в парках.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Маски нужны, учитывая санэпидобстановку и аллергофон, который сейчас у нас сформировался. Уже почки березы распускаются, у нас пошла пыльца ольхи, березы, орешника. Поэтому наша задача – не снимать маски в парках, потому что на самом деле пыльца сейчас – это большая нагрузка на легкие.

По словам Лапы, такое поведение позволит снизить риски заражения коронавирусом, а также аллергических реакций.

Наконец, терапевт напомнила о том, что майское солнце может быть очень "коварным". "Не старайтесь проводить много времени прямо на солнце. Кожа пока не подготовлена. Это может привести как минимум к ожогам", – пояснила специалист.

Естественно, проводить время на свежем воздухе можно и даже нужно, погода вскоре начнет к этому располагать. Главное – не забывать о простых мерах предосторожности.