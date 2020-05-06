Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

Полицейские в Чебоксарах нашли мотоциклистов, катавших девушек по городу топлес. Об этом РИА Новости заявили представители регионального МВД.

Теперь байкерам и девушкам грозит административная ответственность. 6 мая в соцсетях появился ролик, где на мотоциклах сидят девушки, на которых были только стринги и мотоциклетные шлемы. Кадры сняты на центральных улицах Чебоксар.

С появлением данного видео стражи порядка начали поиск трех мотоциклистов и их пассажиров в нижнем белье.

Отмечается, что мотоциклистам грозит ответственность за езду без регистрационных знаков, а их спутницам – за катание без одежды. При этом у водителя легковой машины, откуда велась съемка, также выявлены нарушения.

В конце апреля в Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя.