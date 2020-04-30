В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД на шоссе Энтузиастов открыли огонь по колесам машины. Применить оружие полицейским пришлось для задержания водителя, который выполнял опасные маневры, рассказали Агентству "Москва" представители столичного главка МВД РФ.



По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов попытались остановить Hyundai Solaris, чтобы проверить документы. Тем не менее водитель не выполнил требования ГИБДД, продолжил движение и попытался скрыться. Уходя от стражей порядка, 26-летний водитель несколько раз нарушил ПДД, создав угрозу для жизни других автомобилистов.



На требования полиции и предупреждения мужчина не отреагировал. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инспектор произвел несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у иномарки было повреждено колесо.



Выяснилось, что в машине были водитель и пассажир, оба приезжие из ближнего зарубежья. Водителя арестовали на пять суток, а также против него составили административные протоколы.

Недавно в Москве задержали нарушившего карантин водителя с COVID-19.