В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

12:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники ГИБДД на шоссе Энтузиастов открыли огонь по колесам машины. Применить оружие полицейским пришлось для задержания водителя, который выполнял опасные маневры, рассказали Агентству "Москва" представители столичного главка МВД РФ.
По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов попытались остановить Hyundai Solaris, чтобы проверить документы. Тем не менее водитель не выполнил требования ГИБДД, продолжил движение и попытался скрыться. Уходя от стражей порядка, 26-летний водитель несколько раз нарушил ПДД, создав угрозу для жизни других автомобилистов.
На требования полиции и предупреждения мужчина не отреагировал. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инспектор произвел несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у иномарки было повреждено колесо.
Выяснилось, что в машине были водитель и пассажир, оба приезжие из ближнего зарубежья. Водителя арестовали на пять суток, а также против него составили административные протоколы.
Недавно в Москве задержали нарушившего карантин водителя с COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: