В Москве задержали нарушившего карантин водителя с COVID-19

Фото: телеграм-канал Коронавирус | Главное

Водителя, нарушившего карантин, задержали на севере столицы. Автомобиль остановили на улице Алабяна.

Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram.

Отмечается, что у водителя подтвержден коронавирус. На место прибыла машина скорой помощи и полиция.

В результате нарушителя отвезли в больницу, автомобиль эвакуировали.

Что говорят вирусологи о пике заболеваемости коронавирусом?

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве.

При этом 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.