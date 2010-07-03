"Аэрофлот" опубликовал полный список пассажиров рейса Москва – Мурманск

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"Аэрофлот" опубликовал полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск. Ознакомиться с ним можно на сайте авиакомпании.

В нем числятся 73 человека. По данным авиакомпании, из них выжили только 33 пассажира.

По данным СК, следователи и МАК изъяли со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево все фрагменты сгоревшего лайнера и переместили их в ангар для дальнейшего исследования.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Родственники москвичей, погибших в авиакатастрофе Superjet-100 в Шереметьеве, получат от столичных властей по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч. Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян подчеркнул, что власти выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.