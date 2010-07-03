Черные ящики сгоревшего самолета изъяты для изучения

Фото: СК РФ

Речевой и параметрические бортовые самописцы сгоревшего SSJ-100 изъяты для изучения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"Изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения", – сказала она.

В ближайшее время будут проведены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и жестко приземлился. Это произошло через 28 минут после взлета.



Приоритетной версией аварии Superjet-100 остается отказ автоматики из-за удара молнии

Лайнеру удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Погиб 41 человек. Из 78 человек выжили 37 (по данным СК), это четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Тела погибших извлекли из самолета, их отправили на опознание.

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность оказались в числе главных версий авиакатастрофы.