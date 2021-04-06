Ряд поездов Курского направления МЖД задерживается из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Из-за инцидента с человеком на путях ряд поездов на Курском направлении Московской железной дороги курсирует с увеличенным интервалом в сторону Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"По предварительной информации, человек переходил пути в неположенном месте. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным и наезда избежать не удалось", – говорится в сообщении.

Уточняется, что были вызваны представители экстренных служб для оказания медицинской помощи. Поезд продолжил движение после незапланированной остановки. Для сокращения опозданий в МЖД принимают все необходимые меры.

Ранее сотрудник департамента ГОЧСиПБ оказал помощь девушке, которая упала на рельсы на станции метро "Красносельская". Инцидент произошел в районе 15 часов.