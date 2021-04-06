На станции метро "Красносельская" мужчина спас упавшую на рельсы девушку

Ожидая поезд, Кирилл Кравченко услышал громкий звук падения человека на рельсы. Подбежав к краю противоположной платформы, он увидел лежащую в желобе жительницу. Мужчина спрыгнул вниз и помог девушке подняться, а также провел ее в начало путей, где дождался полиции.
В пресс-службе напомнили о мерах предосторожности, а также о правилах безопасности в метро. Нельзя отвлекаться на мобильные телефоны, находясь у края платформы. Кроме того, при падении на рельсы в метро ни в коем случае не стоит трогать контактный рельс и пытаться выбраться самостоятельно. Необходимо идти по ходу движения поезда до начала платформы с черно-белой разметкой и ожидать там специалистов или, если поезд близко, ложиться в желоб головой по направлению к нему.
Ранее сообщалось, что мужчина, который упал на пути на станции метрополитена "Площадь Революции", погиб.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: