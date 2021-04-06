На станции метро "Красносельская" мужчина спас упавшую на рельсы девушку

Видео: департамент ГОЧСиПБ

Сотрудник департамента ГОЧСиПБ оказал помощь девушке, которая упала на рельсы на станции метро "Красносельская". Инцидент произошел в районе 15 часов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ожидая поезд, Кирилл Кравченко услышал громкий звук падения человека на рельсы. Подбежав к краю противоположной платформы, он увидел лежащую в желобе жительницу. Мужчина спрыгнул вниз и помог девушке подняться, а также провел ее в начало путей, где дождался полиции.

В пресс-службе напомнили о мерах предосторожности, а также о правилах безопасности в метро. Нельзя отвлекаться на мобильные телефоны, находясь у края платформы. Кроме того, при падении на рельсы в метро ни в коем случае не стоит трогать контактный рельс и пытаться выбраться самостоятельно. Необходимо идти по ходу движения поезда до начала платформы с черно-белой разметкой и ожидать там специалистов или, если поезд близко, ложиться в желоб головой по направлению к нему.

Ранее сообщалось, что мужчина, который упал на пути на станции метрополитена "Площадь Революции", погиб.