Появилось видео жесткой посадки самолета в Стамбуле

Появилось видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле. Фрагмент видеозаписи опубликовало турецкое информагентство DHA.
На кадрах видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, а затем выкатывается за ее пределы и съезжает с обрыва.
Накануне самолет авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Измир – Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
В результате инцидента погибли три человека, 179 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районные больницы. Всего на борту воздушного судна находились 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.
После инцидента аэропорт закрыли. Турецкая генпрокуратура организовала проверку. По предварительной информации, причиной трагедии стала плохая погода.
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