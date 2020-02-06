Появилось видео жесткой посадки самолета в Стамбуле

Видео: Youtube/Demirören Haber Ajansı

Появилось видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле. Фрагмент видеозаписи опубликовало турецкое информагентство DHA.

На кадрах видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, а затем выкатывается за ее пределы и съезжает с обрыва.

Накануне самолет авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Измир – Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

В результате инцидента погибли три человека, 179 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районные больницы. Всего на борту воздушного судна находились 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.

После инцидента аэропорт закрыли. Турецкая генпрокуратура организовала проверку. По предварительной информации, причиной трагедии стала плохая погода.

