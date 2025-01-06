ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом и Белгородским районом вечером 6 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет", – написал он.

Губернатор уточнил, что в результате атаки в селе Таврово Белгородского района в двух частных домовладениях были выбиты окна и повреждены фасады, кровли и заборы, также пострадал легковой автомобиль.

Ранее украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы.

До этого обломки дронов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Тогда несколько жилых домов также получили различные повреждения.

