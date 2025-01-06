06 января, 07:38Происшествия
ПВО сбила за ночь 12 беспилотников над российскими регионами
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами в ночь на 6 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь дронов сбили над Курской областью, по два – над Белгородской и Брянской областями, а также еще один беспилотник над Крымом.
В результате воздушной атаки БПЛА в Брянской области обошлось без пострадавших среди местных жителей. В регионе также не выявили какие-либо разрушения на земле.
В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения при атаке беспилотника. Их госпитализировали в городскую больницу. Также различные повреждения получили два жилых дома и несколько автомобилей.
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