Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий МИД РФ – Захарова

Фото: телеграм-канал Readovka

В техническом помещении одного из корпусов здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она предположила, что это могло произойти из-за короткого замыкания. На месте работают сотрудники МЧС. Никто не пострадал.

При этом Захарова опровергла сообщения о том, что "имело место возгорание в рабочих помещениях". По ее словам, речь идет о подвальных этажах.

Ранее стало известно, что в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в Чебоксарах пострадали 17 человек: восемь детей и девять взрослых. Всех детей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Восемь взрослых тоже пришлось госпитализировать.

До этого пожар произошел в квартире жилого дома на улице Митинская на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадал один человек.

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