На сахалинском вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту 3 км

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На вулкане Эбеко в Сахалинской области произошел пепловый выброс на высоту 3 километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пепловый шлейф распространился в северном направлении на расстояние до 5 километров. В городе Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, однако запах сероводорода отсутствует. В ведомстве отметили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 11 альпинистов, погибших из-за извержения вулкана Марапи, начавшегося накануне на острове Суматра в Индонезии. Троих человек удалось спасти. Еще 12 числятся пропавшими без вести.

До этого на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря. Тогда шлейф распространился на расстояние более 5 километров в северо-восточном направлении.

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