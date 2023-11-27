На сахалинском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

На вулкане Эбеко в Сахалинской области произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что шлейф распространился на расстояние более 5 километров в северо-восточном направлении. Тем не менее в ближайшем в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода также нет. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует, отметили в ведомстве.

Ранее камчатский региональный противолавинный центр объявил предупреждение о лавинной опасности в регионе в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

До этого в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что на Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана Евразии, начавшееся в июне этого года. Согласно спутниковым данным, в районе вулкана все еще наблюдается термальная аномалия, но она связана с остыванием лавовых потоков.