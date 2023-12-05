По американской базе в Сирии было выпущено 15 ракет с территории Ирака

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По американской базе в Сирии были выпущены пятнадцать ракет с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное командование ВС США.

Уточняется, что речь идет о базе в городе Румейлан. В результате атаки никто не пострадал, повреждений оборудования также нет.

Оперативная группа США обнаружила место, откуда были выпущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности.

Ранее в Пентагоне заявили, что американский эсминец USS Carney в Красном море был атакован ракетами и беспилотниками. В Вашингтоне убеждены, что атаки совершили йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" при поддержке Ирана.

До этого СМИ сообщали о том, что чиновники в Пентагоне разочарованы действиями президента США Джо Байдена по противодействию атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке.