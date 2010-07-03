Пожар охватил магазин автозапчастей в Приморье

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Пожар возник в магазине автозапчастей в Уссурийске Приморского края. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В данный момент на месте работают сотрудники пожарных служб. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС РФ по региону.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 03:17 по московскому времени. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты.

"Наблюдалось горение кровли и части помещений на втором этаже здания. В 11:34 (04:34 по московскому времени) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

По неподтвержденной информации, рядом с загоревшимся магазином находится автосервис. Кроме того, недалеко от места происшествия имеется заправка.

В ведомстве отметили, что на момент возникновения пожара людей в здании не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем.

Ранее пожар охватил колледж в Одессе. По последней информации, в результате инцидента один человек погиб и 29 пострадали. Местонахождение еще 13 человек пока не установлено.