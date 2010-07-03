Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05:31

Пожар охватил магазин автозапчастей в Приморье

происшествия пожар

Фото: соцсети

Пожар возник в магазине автозапчастей в Уссурийске Приморского края. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В данный момент на месте работают сотрудники пожарных служб. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС РФ по региону.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 03:17 по московскому времени. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты.

"Наблюдалось горение кровли и части помещений на втором этаже здания. В 11:34 (04:34 по московскому времени) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

По неподтвержденной информации, рядом с загоревшимся магазином находится автосервис. Кроме того, недалеко от места происшествия имеется заправка.

В ведомстве отметили, что на момент возникновения пожара людей в здании не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем.

Ранее пожар охватил колледж в Одессе. По последней информации, в результате инцидента один человек погиб и 29 пострадали. Местонахождение еще 13 человек пока не установлено.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика