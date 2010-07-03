Один человек погиб и 29 пострадали при пожаре в колледже Одессы

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Один человек погиб и 29 пострадали в результате пожара в колледже Одессы. Судьба еще 13 человек остается неизвестной. Об этом стало известно из заявления в официальном аккаунте Нацполиции Украины в Facebook.

"В результате пожара в Одесском колледже один человек погиб, пострадали 29 человек. Местонахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, местонахождения которых не установлено", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что спасателям удалось локализовать возгорание на пощади 4 тысячи квадратных метров. В данный момент ликвидация пожара продолжается.

Ранее появились сообщения о возгорании на третьем этаже здания колледжа в Одессе. Отмечалось, что существует угроза обрушения конструкций.