Более 20 человек пострадали при пожаре в одесском колледже

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По меньшей мере 24 человека пострадали в пожаре в Одесском колледже. 13 из них – студенты, 10 из которых несовершеннолетние, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Людей эвакуировали из здания, всех пострадавших госпитализировали.

Спасатели локализовали возгорание на пощади в 4 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 65 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем, еще одна женщина скончалась в больнице.