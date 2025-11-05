Число погибших при крушении самолета UPS в США выросло до 9

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Число жертв крушения самолета логистической компании UPS в США выросло до 9, сообщил в соцсети Х губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир.

"Есть вероятность, что оно (количество погибших. – Прим. ред.) еще увеличится", – написал он.

Об авиакатастрофе возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле стало известно 5 ноября. Инцидент произошел вскоре после вылета из авиагавани. Причиной ЧП могло стать возгорание в двигателе.

Видео крушения появилось в Сети. На кадрах видно, как самолет проносится мимо камеры видеонаблюдения и оставляет за собой огненный след. Очевидцы рассказали, что борт протаранил несколько зданий и баки с топливом.