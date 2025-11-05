Три человека выжили при пожаре в Сургуте

Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

При пожаре в Сургуте, где погибли семь человек, выжили трое. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По их данным, дом полностью уничтожен огнем. Два человека смогли сами выбраться из постройки, а еще одного с ожогами доставили в больницу – он находится под наблюдением врачей. Уточняется, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

О возгорании двухэтажного дома в садовом товариществе "Прибрежный 1" в Сургуте стало известно 5 ноября. Площадь пожара составляла 72 квадратных метра, а в тушении огня принимали участие 39 представителей МЧС и 11 единиц спецтехники.

Из-за пожара кровля и перекрытия чердака обрушились вниз. Всего в результате трагедии погибли семь человек, включая четверых детей. По данному факту возбудили уголовное дело, обстоятельства и причины возгорания еще устанавливаются.

