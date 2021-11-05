Останки всех 9 погибших обнаружены в районе крушения Ан-12 под Иркутском

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Останки всех девяти погибших обнаружены в районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

"В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте крушения спасателям также удалось обнаружить второй черный ящик воздушного судна.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.

По одной из версий, катастрофу мог спровоцировать ледяной дождь. Дополнительными причинами происшествия могли стать перегруз и неверная центровка груза лайнера.

Установлено, что на борту находились девять человек. Спасателям удалось обнаружить тела шести погибших, а также четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек пятеро были членами экипажа, а четверо сопровождали груз. Среди них находились гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье".

