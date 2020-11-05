Следователи начали проверку в связи со смертью экс-участницы "Дома-2"

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Следственный комитет начал проверку в связи со смертью бывшей участницы "Дома-2" Полины Лобановой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно результатам экспертизы, она скончалась в результате острой сердечной недостаточности, которая возникла из-за употребления экстази.

"По данному факту Следственный комитет начал 3 ноября проверку", – отметили в ведомстве.

Лобанова умерла в июле 2018 года. Тело девушки было найдено в квартире ее безработного знакомого. В СМИ сообщалось, что она находилась в ванной комнате.