Разведка США считает Киев причастным к убийству Дарьи Дугиной – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Разведывательные службы США считают, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной могут стоять власти Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Источники издания не дали информации о лицах украинского правительства, которые принимали участие в подготовке и совершении убийства. Кроме того, в материале газеты не говорится о том, давал ли президент Украины Владимир Зеленский согласие на совершение преступления.

NYT со ссылкой на источники дополняет, что США не имеют причастности к убийству девушки. Кроме того, Америка не предоставляла Киеву помощи в совершении убийства, говорится в статье.

21 августа автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Девушка погибла. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Сотрудники ФСБ России считают, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Уточнялось, что Вовк скрылась в Эстонии.

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