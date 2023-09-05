Попытку атаки украинского дрона пресекли над Белгородской областью

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ВС РФ пресекли очередную попытку террористической атаки ВСУ по объектам на территории России с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"Около 21.00 (по московскому времени. – Прим. ред.) <...> дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее другой вражеский БПЛА сбили в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия. В результате никто не пострадал.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев использует для ударов по российским объектам дроны, закупленные у Австралии.



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