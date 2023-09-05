Уголовное дело возбуждено после покушения на экс-главу таможенного комитета ЛНР

Фото: Следственный комитет РФ

Следственные органы СУ Следственного комитета РФ по ЛНР во взаимодействии с региональным управлением ФСБ задержали подозреваемую в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, 3 сентября жительница республиканской столицы передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона.

Мужчина и его сын получили множественные травмы. Они находятся в больнице, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленница уже призналась в содеянном. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к нему.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что сына Афанасьевского госпитализировали в результате теракта. Также говорилось, что теракт, скорее всего, был направлен именно против экс-главы луганской таможни, однако сам он не госпитализирован.

Позже появились сообщения, что Афанасьевский получил множественные осколочные ранения ранения головы, шеи, живота. По данным СМИ, покушение на экс-главу таможни совершила Служба безопасности Украины.