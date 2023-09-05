Покушение на главу луганской таможни совершила СБУ – СМИ

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Покушение на главу таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского совершила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Афанасьевского взорвали в собственном доме", – отмечается в сообщении.

По данным СМИ, глава луганской таможни получил множественные осколочные ранения ранения головы, шеи, живота. В настоящее время Афанасьевский находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Немногим ранее оперативные службы сообщили, что сына Афанасьевского госпитализировали в результате теракта. Там же подчеркнули, что теракт, скорее всего, был направлен именно против главы луганской таможни. Однако изначально сведения о госпитализации самого Афанасьевского не поступали.