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05 сентября, 12:32

Происшествия

Покушение на главу луганской таможни совершила СБУ – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Покушение на главу таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского совершила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Афанасьевского взорвали в собственном доме", – отмечается в сообщении.

По данным СМИ, глава луганской таможни получил множественные осколочные ранения ранения головы, шеи, живота. В настоящее время Афанасьевский находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Немногим ранее оперативные службы сообщили, что сына Афанасьевского госпитализировали в результате теракта. Там же подчеркнули, что теракт, скорее всего, был направлен именно против главы луганской таможни. Однако изначально сведения о госпитализации самого Афанасьевского не поступали.

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