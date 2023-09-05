Экс-начальник таможни ЛНР при покушении серьезно не пострадал

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Сына бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского госпитализировали в результате теракта, сам мужчина серьезно не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там подчеркнули, что теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского. Тем не менее в больнице находится его сын.

Ранее СМИ писали, что в доме Афанасьевского произошел взрыв. При этом официальной информации по этому поводу пока не поступало.

До этого украинские военные совершили покушение на военного корреспондента с позывным Лекс, который работал для информационного агентства News Front в Херсонской области. Они специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что автомобиль журналиста получил сильные повреждения осколками. Отмечается, что осколочные ранения легкие, они были сразу обработаны. Сальдо добавил, что журналист оперативно покинул место, где был совершен удар.