Спасатель прокомментировал ситуацию с туристами на Камчатке

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Перед спасательными группами, отправившимися к месту гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, стоит чрезвычайно тяжелая задача, заявил заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что предпочитает быть оптимистом, однако осознает, какие физические нагрузки предстоит перенести спасателям, чтобы подняться на высоту 3 300 метров.

"Это физически изматывающее и опасное мероприятие. Та работа, которую им предстоит сделать, то есть спустить вниз оставшихся в живых и транспортировать тела погибших – это совершенно нечеловеческая задача", – сказал Гофштейн.

По его словам, в связи с этим делать прогнозы относительно успеха спасательной операции не представляется возможным.

"Я просто молюсь, чтобы все это кончилось благополучно и для спасаемых, и для самих спасателей. Потому что это точно такие же люди, как и мы с вами", – отметил эксперт.

Гофштейн пояснил, что спасатели, как и обычные люди, испытывают усталость, подвержены страху и имеют разную степень подготовки.

"Я лично не знаю никого из тех людей, которые сейчас участвуют в спасательной операции, поэтому не могу судить об их качествах как спасателей. Но риск там превышает все допустимые пределы", – добавил он.

Спасатель Денис Киселев, в свою очередь, заявил, что шансы на выживание альпинистов на вулкане Ключевской достаточно высоки, если они не будут поддаваться панике и проявят психологическую устойчивость.

"Шансы на выживание здесь во многом зависят от организованности самих людей. Если они проявят психологическую устойчивость, все закончится хорошо. Второй момент – это снаряжение, которого должно быть достаточно, чтобы дождаться прихода спасателей", – передает его слова "Лента.ру".

Киселев отметил, что Ключевская Сопка является не самой сложной вершиной, однако перспективы оставшихся в живых туристов зависят от конкретных условий, в которых они оказались. В частности, важным условием выживания является наличие провизии и палатки. При этом Киселев пояснил, что ожидание спасателей в течение двух-трех дней не несет серьезной угрозы для жизни.

"Конечно, это справедливо в том случае, если не случится новых неприятностей вроде порванной палатки. Если палатка порвется, то выжить будет намного сложнее. Впрочем, существуют примеры, когда выживали вообще вопреки всему и без палатки. На Эвересте люди проводили холодные ночевки вообще без снаряжения и кислорода и выживали. А в Пакистане три года назад человек ждал спасения восемь дней. И дождался", – добавил он.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Туристическая группа состояла из туристов, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского края, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще одного альпиниста, таким образом, количество жертв увеличилось до шести.

Утром 5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек. Двое участников тургруппы умерли на высоте, не дождавшись помощи.

Управление СК по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В рамках следственных действий правоохранители задержали директора новосибирской турфирмы, организовавшей тур.

За ситуацией следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.