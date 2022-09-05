На Камчатке одновременно погибло рекордное количество альпинистов – эксперт

Фото: ТАСС/КГКУ "ЦОД"

На Камчатке одновременно погибло рекордное количество альпинистов, заявил РЕН ТВ директор туристической компании "Край вулканов" Эдуард Фролов, комментируя трагедию на Ключевской Сопке. По его словам, это событие не камчатского, а российского масштаба.

"Такое количество людей никогда не гибло одновременно на Камчатке в альпинизме", – заявил он.

Фролов рассказал, что восхождение на Ключевской вулкан не является технически сложным и под силу практически любому альпинисту. При этом есть опасности, которые подстерегают туристов, и одной из них является его высота.

"Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Главная опасность – очень разная погода в начале восхождения и в конце. Она может меняться очень сильно: выходишь в нормальных условиях, с каждым шагом попадаешь в более критические условия. Оценка своих возможностей – основное, что должно двигать всеми, кто идет на вулкан", – пояснил эксперт.

Он отметил, что трагедии на вулкане чаще происходят из-за того, что туристы неправильно оценивают свои силы и критичность ситуации. По его словам, чаще среди пострадавших и погибших именно туристы из других регионов России, поскольку у них может не быть требуемого опыта.

"Очень мало на Ключевской Сопке гибнет местных людей. Наверное, были единичные случаи, но чаще всего гибнут приезжие", – добавил директор турфирмы.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Туристическая группа состояла из туристов, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области.

Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще одного альпиниста, таким образом количество жертв увеличилось до шести.

Утром 5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек. Двое участников тургруппы умерли на высоте, не дождавшись помощи.

Остальные туристы и второй гид все это время ждут спасателей. Два человека смогли спуститься на высоту 3 300 метров в домик вулканологов. Еще двое, среди них один турист со сломанной ногой, остались на отметке 4 000 метров.

Вертолет Ми-8 МЧС забросил на высоту 1,6 тысячи метров группу из восьми спасателей. Планируется, что они доберутся до туристов за 12 часов. Одновременно поднимается еще один отряд спасателей. В зависимости от погоды восхождение займет не менее двух суток. Также на высоте 1,2 тысячи метров развернут полевой лагерь спасателей.

Спасателям приходится работать в сложных условиях. На высотах дует штормовой ветер, из-за которого накануне спасательный вертолет не смог сесть на вулкане.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.