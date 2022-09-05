Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на Ключевской вулкан на Камчатке, где погибли туристы

Фото: КГКУ "ЦОД"

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел в район Ключевского вулкана, где погибли туристы. Об этом сообщили в краевом госучреждение "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности" (КГКУ "ЦОД").

"В зависимости от погодных условий будет предпринята еще одна (уже четвертая) попытка высадиться на допустимой высоте, с которой спасатели начнут восхождение", – говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15–20 метров в секунду.

Также отмечается, что наземная группировка на технике высокой проходимости добралась на высоту 1 400 метров. Там будет разбит базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что

для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру: 8 (4152) 30-10-99.

