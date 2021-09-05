Каток отцепился от грузовика при съезде на МКАД и перекрыл движение

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

При съезде с Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД от грузового автомобиля отцепился каток. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 сентября. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

"При съезде с Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД на проезжую часть съехал каток, отцепившись от грузового автомобиля", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что движение на съезде с Щелковского шоссе в сторону области полностью перекрыто. Водителей просят планировать маршруты в объезд места ДТП.

Минувшей ночью грузовик упал с эстакады ТТК на Ленинградский проспект в Москве. Движение было временно перенаправлено на дублер Ленинградского проспекта. Авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель бетономешалки не справился с управлением. Он госпитализирован с переломом позвоночника. Других пострадавших не было.