Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы

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Жительница Подмосковья принесла в приемную ФСБ России в центре столицы корпус гранаты, сообщает Агентство "Москва".

34-летняя гражданка появилась в офисе Федеральной службы безопасности, расположенном на улице Кузнецкий Мост, вечером 4 сентября. Она пояснила, что принесла корпус гранаты без взрывателя.

Предмет женщина, по ее признанию, купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке "Царицыно".

Силовики изъяли гранату и направили на исследование. Проводится проверка.

Вечером 29 августа в Северном Чертанове эвакуировали жильцов дома из-за взрывного устройства, которое нашли в сточной трубе.

Спасатели вывели жителей первого и второго этажей. Предмет, похожий на гранату, нашли дети. Им оказался муляж.

