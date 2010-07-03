Похожий на гранату предмет в Северном Чертанове оказался муляжом

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Найденный в водосточной трубе жилого дома на юге Москвы предмет, похожий на гранату, скорее всего, муляж. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Южного округа, передает РИА Новости.

"Там муляж на 99%. Ждут саперов. Пострадавших нет", – сообщили агентству.

Ранее вечером 29 августа в Северном Чертанове эвакуировали жильцов дома из-за взрывного устройства, которое нашли в сточной трубе.

Спасатели вывели жителей первого и второго этажей. ЧП случилось по адресу Сумской проезд, дом № 3, корпус 1.

Предмет, похожий на гранату, нашли дети.

На месте работают кинологи, полиция и МЧС.

