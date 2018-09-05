Скотленд-Ярд опубликовал фото флакона с веществом, отравившим жителей Эймсбери

05 сентября 2018, 14:37
Фото: news.met.police.uk
Британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали двое жителей Эймсбери в июне 2018 года.
Это вертикальный парфюмерный флакон с надписью Premier Jour Nina Ricci, выполненный из прозрачного стекла с белым пластиковым распылителем сверху. Его размер чуть менее 10 сантиметров.
Как отмечается в сообщении Скотленд-Ярда "Новичок" был замаскирован для легальной транспортировки в страну. Кроме того, флакон позволял удобно нанести его на входную дверь дома Скрипаля.
На сайте полиции также уточняется, что двоих подозреваемых – Александра Петрова и Руслана Боширова – запечатлела камера видеонаблюдения.
Аромат Premier Jour от марки Nina Ricci выпустили в 2001 году. Он относится к женским цветочным духам.
Ранее Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. А их имена раскрыла прокуратура.
В МИД РФ отметили, что названные британскими правоохранителями имена и опубликованные снимки ни о чем не говорят российским властям. Представители министерства призвали Великобританию перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию.
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