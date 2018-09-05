Скотленд-Ярд опубликовал фото флакона с веществом, отравившим жителей Эймсбери

Британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали двое жителей Эймсбери в июне 2018 года.

Это вертикальный парфюмерный флакон с надписью Premier Jour Nina Ricci, выполненный из прозрачного стекла с белым пластиковым распылителем сверху. Его размер чуть менее 10 сантиметров.

Как отмечается в сообщении Скотленд-Ярда "Новичок" был замаскирован для легальной транспортировки в страну. Кроме того, флакон позволял удобно нанести его на входную дверь дома Скрипаля.

На сайте полиции также уточняется, что двоих подозреваемых – Александра Петрова и Руслана Боширова – запечатлела камера видеонаблюдения.

Аромат Premier Jour от марки Nina Ricci выпустили в 2001 году. Он относится к женским цветочным духам.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. А их имена раскрыла прокуратура.

В МИД РФ отметили, что названные британскими правоохранителями имена и опубликованные снимки ни о чем не говорят российским властям. Представители министерства призвали Великобританию перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию.