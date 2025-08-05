Силы ПВО за ночь уничтожили 24 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 22:00 4 августа до 01:40 5 августа ПВО сбила 13 вражеских дронов в небе над Брянской областью и 7 над территорией Ростовской области. Еще по два БПЛА были ликвидированы над Калужской и Смоленской областями.

Ранее в Белгородской области один человек пострадал после взрыва беспилотника. Детонация произошла на парковке коммерческого объекта. После этого пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали ему осколочное ранение плеча и минно-взрывную травму.

До этого украинский дрон при атаке повредил крышу жилого дома в поселке Суземка Брянской области, в результате чего ранения получили отец и его 4-летний сын. Медики своевременно оказали всю необходимую помощь пострадавшим.