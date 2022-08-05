Роспотребнадзор опечатал два хостела на востоке Москвы

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Столичное управление Роспотребнадзора опечатал два хостела на востоке Москвы из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении владельцев хостелов, расположенных в доме 15 на Заводском проезде и в доме 68/7 на Нижней Первомайской улице, провели внеплановые проверки. В результате специалисты обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из-за этого хостелы опечатали.

"Материалы дела об административном правонарушении переданы в Измайловский районный суд на рассмотрение и назначение наказания в виде приостановления деятельности со сроком до 90 суток", – говорится в сообщении.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

