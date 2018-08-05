В Венесуэле задержали подозреваемых в покушении на Мадуро

05 августа 2018, 22:50
Фото: Zuma\TASS\Xinhua
МВД Венесуэлы задержало шесть человек, которых подозревают в попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, передает РИА Новости.
По его словам, на одного из подозреваемых уже был выдан ордер на арест за нападение на военную базу в прошлом году. Еще одного подозреваемого задерживали в 2014 году за участие в уличных протестах против правительства.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на Мадуро готовилось шесть месяцев.
"Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления", – сказал Родригес.
Ранее сообщалось, что 4 августа было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ликвидировать Мадуро планировалось с помощью нескольких дронов, которые подлетели к трибуне на проспекте Боливара, где в тот момент выступал президент страны. Аппараты были начинены взрывчаткой.
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