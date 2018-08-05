На президента Венесуэлы совершено покушение с помощью дронов

05 августа 2018, 08:41
Фото: depositphotos/Nesterenko_Max
В субботу, 4 августа было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро – никто из представителей руководства страны не пострадал, сообщает РИА Новости.
Ликвидировать Мадуро планировалось с помощью нескольких дронов, которые подлетели к трибуне на проспекте Боливара, где в тот момент выступал президент страны.
Летательные аппараты были начинены взрывчатым веществом. В результате взрывов ранения получили семеро гвардейцев.
Мадуро оперативно закрыли охранники и увели со сцены. Позже он обратился по телевидению, пообещав найти и наказать виновных.
Ответственность за покушение на себя взяла венесуэльская вооруженная группировка "Фланелевые солдаты". Сам Мадуро обвинил в атаке правую оппозицию и президента Колумбии.
Действующего президента Венесуэлы переизбрали в мае 2018 года, за него отдали 68% голосов.
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