У Милашиной после избиения в Грозном выявили черепно-мозговую травму

Фото: ТАСС/Сергей Бабинец

Врачи выявили у журналистки Елены Милашиной, которую избили в Чечне, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей. Об этом сообщается телеграм-канале "Новой газеты".

"Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. Диагнозы: "закрытая черепно-мозговая травма", "множественные переломы костей кистей рук (до 14)", "множественные ушибы мягких тканей", – говорится в сообщении.

У журналистки стабильное состояние, сознание ясное, добавили в издании.

На Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в момент, когда они ехали в такси по Грозному. В столицу республики они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Последнюю осудили на пять с половиной лет по делу о мошенничестве и нападении на сотрудника полиции.

Милашина, рассказывая о нападении, сообщила, что сначала злоумышленники вытащили из машины таксиста, а Немова повели к оврагу и начали избивать. Милашину облили зеленкой, обрили и жестоко побили.

В Минздраве Северной Осетии рассказали, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. При этом угрозы для жизни Милашиной и Немова нет, добавили ведомстве. Сейчас потерпевшие пребывают в Боткинской больнице в Москве.

Федеральная палата адвокатов России (ФПА) заявила, что запросит руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело по факту нападения. Президент палаты Светлана Володина ранее уже обращалась по этой теме в СК, к генеральному прокурору РФ, а также в администрацию президента.

Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву